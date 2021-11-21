Власти Франции отправляют спецназ на остров Гваделупа в Карибском море

Там вспыхнули беспорядки из-за введения противокоронавирусных ограничений. Волнения сопровождались грабежами и погромами, пострадали магазины, протестующие стреляли в сотрудников сил безопасности. Ранее правительство ввело на острове комендантский час с 6 вечера до 5 утра.
2021-11-21T08:32:18+03:00
2021-11-21T09:00:05+03:00
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08:32, 21 ноября 2021
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