Останкинская башня в Москве присоединится к акции, посвященной Всемирному дню телевидения

На протяжении всего дня на медиафасаде самого высокого сооружения Европы будет показываться телевизионная настроечная таблица. С приходом сумерек она дополнится архитектурно-художественной подсветкой. На экскурсионных маршрутах Останкинской башни гиды также будут рассказывать об истории телевещания в России, а со смотровой площадки они обратят внимание на знаковые телевизионные объекты столицы.

Медиафасад на двух ярусах телебашни был смонтирован в 2014 году. Он расположился на высоте от 83 до почти 200 метров, при том, что общая высота сооружения – примерно 540 метров. С тех пор изображения на нем появляются, как правило, в вечернее время, либо к праздничным дням.

Всемирный день телевидения отметят и в нескольких региональных столицах, где также есть телевизионные башни. В частности, подсветку организуют в Белгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Перми, Челябинске и других городах.

В этом году исполнилось 90 лет со дня трансляции первых опытных регулярных телепередач.