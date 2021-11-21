Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня

Вместо посла китайскую дипмиссию теперь возглавляет поверенный в делах, сообщили в Пекине. В министерстве иностранных дел обвинили Литву во вмешательстве во внутренние дела Китая и нарушении территориальной целостности страны. Китай считает Тайвань частью своей территории, власти острова отстаивают свою независимость. Тайваньское представительство в Вильнюсе, которое открылось в четверг, не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги.
2021-11-21T08:35:00+03:00
2021-11-21T08:34:39+03:00
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08:35, 21 ноября 2021
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