Китай понизил уровень дипотношений с Литвой из-за открытия в Вильнюсе представительства Тайваня

Вместо посла китайскую дипмиссию теперь возглавляет поверенный в делах, сообщили в Пекине. В министерстве иностранных дел обвинили Литву во вмешательстве во внутренние дела Китая и нарушении территориальной целостности страны. Китай считает Тайвань частью своей территории, власти острова отстаивают свою независимость. Тайваньское представительство в Вильнюсе, которое открылось в четверг, не будет обладать дипломатическим статусом, однако сможет предоставлять консульские услуги.