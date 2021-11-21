Депутат парламента Израиля, в прошлом советский диссидент Натан Щаранский выступил в защиту «Мемориала»

Он написал обращение на имя омбудсмена Татьяны Москальковой. В интервью нашей радиостанции Щаранский сказал, что угроза закрытия этой организации является поводом для беспокойства о правах человека в России. Натан Щаранский надеется, что Татьяна Москалькова сможет повлиять на ситуацию.



Накануне на пикеты в защиту общества «Мемориал*» вышли в центре Москвы больше десятка человек, в том числе один из основателей организации Юрий Самодуров и журналистка «Новой газеты» Виктория Ивлева. Их задержали, большинство отпустили, но Самодурова и Ивлеву, как передает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», оставили в полиции до суда, который состоится в понедельник.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.