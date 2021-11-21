В Чили сегодня пройдут всеобщие выборы, включая президентские

Действующий глава страны в них не участвует.

За высший пост в Чили борьбу ведут семь кандидатов. Ни у кого нет поддержки более 30-ти процентов избирателей, пишет «Российская газета». Недавние опросы показали, что на этот результат могут рассчитывать один из лидеров оппозиции Габриэль Борик и ультраправый политик Хосе Антонио Каст. Борику – чилийцу хорватского происхождения — 35 лет, он в своё время возглавлял в стране студенческие протесты против политической системы. Его поддерживают люди левых взглядов.

Борик выступает против неолиберализма в Латинской Америке. Его основной противник — сторонник чилийского диктатора Пиночета. Крайне правые взгляды Каста роднят его с бразильским президентом Жаиром Болсонару. Шансов на то, что кто-то победит в первом туре для этого нужно набрать половину голосов, по мнению аналитиков ничтожно малы. Впрочем, ещё более 20-ти процентов избирателей до сих пор с выбором не определились. К тому же многое зависит от явки в день голосования. На предыдущих выборах президента Чили она была не очень высокой.

В латиноамериканской стране сегодня также выберут депутатов парламента, сенаторов и членов региональных советов.