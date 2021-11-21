В Болгарии сегодня состоится второй тур президентских выборов

Поддержанный оппозиционной партией «Продолжаем перемены» и еще несколькими политическими силами страны Румен Радев считается фаворитом предвыборной гонки. Действующего президента в первом туре поддержали более 49% избирателей. Его соперником является ректор Софийского университета, профессор филологии Анастас Герджиков. Он получил около 23% голосов.

При этом выдвинувшая Герджикова партия бывшего премьер-министра Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» также заняла второе место в ходе парламентских выборов, проходивших в середине ноября. За отставку Борисова на фоне обвинений в коррупции выступали протестующие на массовых митингах в прошлом году.

Именно борьба с коррумпированными чиновниками легла в основу кампании лидера голосования по избранию парламента, партии «Продолжаем перемены». Поддержанный ей на пост президента Румен Радев выступал с аналогичными лозунгами. Его также называют пророссийским политиком из-за заявлений о необходимости улучшить отношения с Москвой.

На днях во время предвыборных дебатов Радев сказал, что Крым «в настоящий момент русский», чем вызвал возмущения Киева. Украина потребовала опровергнуть это заявление, назвав его недопустимым.