Газета The New York Times узнала, что сын президента США помог фирме из Китая купить кобальтовый рудник

Сделка была в 2016 году, шахта находится в Конго. Месторождение считается одним из крупнейших в мире. Кобальт входит в состав аккумуляторов для электромобилей. Президент Джо Байден сделку своего сына Хантера не комментировал.
2021-11-21T06:38:41+03:00
2021-11-21T06:38:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:38, 21 ноября 2021
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