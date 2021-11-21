Польша сегодня может приостановить грузовое сообщение с Белоруссией в железнодорожном пункте пропуска

Это вызвано недавними многочисленными попытками мигрантов проникнуть через него на территорию страны Евросоюза.

Главный комендант пограничной службы Польши в письме белорусской стороне напомнил о многочисленных инцидентах с мигрантами, которые произошли возле погранперехода в Кузнице. Из-за нападений пострадали офицеры, они охраняли границу. Их мигранты забрасывали камнями и даже применяли шумовые гранаты, отмечается в сообщении.

По этим причинам поляки хотя закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Со своей стороны белорусские пограничники уверяют, что рядом с ним мигрантов больше нет. Многих разместили в логистическом центре, а около 400-т человек в четверг вывезли из Минска в Ирак. Агентство РИА напоминает, что движение автомобилей через пункт пропуска Кузница закрыли полторы недели назад из-за кризиса с нелегалами. Возле него собирались толпы нелегалов в основном выходцы из стран Ближнего Востока. С начала прошлой недели люди не раз пытались штурмовать границу в надежде проникнуть в Польшу, а уже оттуда в Германию.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко допустил, что его страна из-за сочувствия помогала мигрантам попасть в Польшу. При этом Лукашенко отверг утверждения Запада, что власти Белоруссии специально направили мигрантов к границе. Об этом он сказал британской телерадиокорпорации BBC.