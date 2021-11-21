Президент США Джо Байден и его окружение заверяют сторонников в планах идти на второй срок, пишет «Вашингтон пост»

Накануне главе Белого дома исполнилось 79. Издание отмечает, что многие демократы относятся к таким заявлениям скептически.
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Натан Щаранский: Я был потрясён, узнав о намерении властей ликвидировать Мемориал* и конфисковать его архивы Обращаюсь к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой: надеюсь, что Вы используете своё влияние, чтобы не допустить ликвидации такой важной организации и остановить этот процесс…
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…