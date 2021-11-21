Видео с пропавшей китайской теннисисткой Пэн Шуай опубликовал главный редактор госиздания Global Times

Журналист Ху Сицзинь выложил запись в заблокированном в Китае «Твиттере», но не в местных соцсетях, где у него миллионы подписчиков. Согласно подписи к видео, спортсменка якобы появилась этим утром на церемонии открытия финала соренвований по теннису в Пекине. Ранее Пэн Шуай обвинила бывшего вице-премьера Китая в принуждении к сексу, после чего исчезла.