Лидера КПРФ Геннадия Зюганова на президентских выборах может заменить другой кандидат коммунистов

Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, в списке претендентов куратор партийных кадров Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат Госдумы от Ульяновской области Алексей Куринный, блогер и депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, а также гендиректор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин.