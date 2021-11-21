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05:05, 21 ноября 2021

Власти Польши заявили, что белорусские силовики сменили тактику по управлению мигрантами

Теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких разных местах, сказал в эфире радиостанции RMF министр обороны Мариуш Блащак. По данным польских пограничников, накануне было около 200 попыток пересечь границу. Ранее мигранты прорывались крупными группами. В ЕС полагают, что власти Белоруссии совершают гибридную атаку на страны Евросоюза в качестве мести за санкции из-за нарушений прав человека.


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