Власти Польши заявили, что белорусские силовики сменили тактику по управлению мигрантами

Теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких разных местах, сказал в эфире радиостанции RMF министр обороны Мариуш Блащак. По данным польских пограничников, накануне было около 200 попыток пересечь границу. Ранее мигранты прорывались крупными группами. В ЕС полагают, что власти Белоруссии совершают гибридную атаку на страны Евросоюза в качестве мести за санкции из-за нарушений прав человека.