МИД Йемена заявил, что обратится к властям Белоруссии с просьбой помочь вернуть граждан страны

Это мигранты, которые хотели попасть в Евросоюз, но застряли на границе с Польшей. На днях более 400 человек вернулись из Белоруссии в Ирак. Европейские страны обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса и обсуждают возможные санкции.