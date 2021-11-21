Глава «Роскосмоса» сообщил о начале финансирования программы глобальной связи «Сфера»

По словам Дмитрия Рогозина, выделено 12 миллиардов рублей из резервного фонда на создание спутников и реализацию лунной программы, передает «Интерфакс». Ранее на международном экономическом форуме в Петербурге Рогозин говорил, что стоимость всей программы «Сфера» составит 800 миллиардов рублей, из которых 500 миллиардов составят частные инвестиции. «Сфера» должна стать конкурентом проектам глобального спутникового интернета компаний Space X и OneWeb.
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