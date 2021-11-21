В Петербурге накануне вечером прошла акция в защиту граффити с портретом Даниила Хармса

Возле дома 11 по улице Маяковского, на стене которого изображен писатель, собрались несколько десятков человек и читали его произведения, сообщает сетевое издание «Фонтанка». Чиновники собираются закрасить граффити. Суд недавно вынес решение в пользу местной администрации, несмотря на то, что жители дома хотят оставить портрет Хармса.