В Петербурге накануне вечером прошла акция в защиту граффити с портретом Даниила Хармса

Возле дома 11 по улице Маяковского, на стене которого изображен писатель, собрались несколько десятков человек и читали его произведения, сообщает сетевое издание «Фонтанка». Чиновники собираются закрасить граффити. Суд недавно вынес решение в пользу местной администрации, несмотря на то, что жители дома хотят оставить портрет Хармса.
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