70-летний гражданский активист Юрий Самодуров и журналистка Виктория Ивлева задержаны после пикета до понедельника

Им вменяют нарушение правил проведения митинга, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Они были доставлены накануне в полицию после акции в центре Москвы в защиту правозащитного центра «Мемориал*», который прокуратура требует ликвидировать.

Власти считают «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» иностранными агентами.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.