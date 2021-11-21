Им вменяют нарушение правил проведения митинга, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Они были доставлены накануне в полицию после акции в центре Москвы в защиту правозащитного центра «Мемориал*», который прокуратура требует ликвидировать.
Власти считают «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» иностранными агентами.
70-летний гражданский активист Юрий Самодуров и журналистка Виктория Ивлева задержаны после пикета до понедельника
Им вменяют нарушение правил проведения митинга, сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Они были доставлены накануне в полицию после акции в центре Москвы в защиту правозащитного центра «Мемориал*», который прокуратура требует ликвидировать.