Россиянин Даниил Медведев выступит сегодня в финале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов

Его соперником станет представитель Германии Александр Зверев, который накануне обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Соревнования проходят в итальянском Турине. 25-летний Даниил Медведев в мировом рейтинге на втором месте, 24-летний Зверев – на третьем.

