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03:13, 21 ноября 2021

На Украину прибыла первая партия угля из США

Об этом сообщили в Донбасской топливно-энергетической компании, которая принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову. Всего должны прибыть 7 судов – 5 из США два из Колумбии. Суммарный объем поставок — почти полмиллиона тонн. Ранее их анонсировал президент Владимир Зеленский из-за нехватки в стране угля. По словам главы государства, дефицита электроэнергии удастся избежать и ограничивать ее потребление не придется.



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