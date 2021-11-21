На Украину прибыла первая партия угля из США

Об этом сообщили в Донбасской топливно-энергетической компании, которая принадлежит миллиардеру Ринату Ахметову. Всего должны прибыть 7 судов – 5 из США два из Колумбии. Суммарный объем поставок — почти полмиллиона тонн. Ранее их анонсировал президент Владимир Зеленский из-за нехватки в стране угля. По словам главы государства, дефицита электроэнергии удастся избежать и ограничивать ее потребление не придется.

