Проект военной концепции ЕС предполагает создание сил быстрого реагирования, узнал американский телеканал CNN

Вместо постоянных вооруженных сил могут создать группы для решения конкретных задач численностью до 5 тысяч человек. Участвовать обязаны не все страны ЕС, но для применения военной силы нужно одобрение всех членов содружества. По данным телеканала, страны Прибалтики и Польша готовы поддержать проект при условии, что в нем будет говориться об угрозе со стороны России. Первое обсуждение проекта должно пройти на заседании Совета ЕС в ноябре.