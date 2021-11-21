Госкорпорация «Роснано» сообщила, что обсудила с кредиторами реструктуризацию долгов

В компании отметили, что хотят избежать наиболее негативных сценариев. В пятницу вечером торги на Московской бирже всеми выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму более 70 миллиардов рублей были приостановлены без указания причины. В госкомпании отметили, что накопленный долг является непропорциональным и что текущая финансовая модель требует корректировок.

С 2008 года по 2020 корпорацией «Роснано» руководил Анатолий Чубайс, который сейчас является спецпредставителем президента по климату.