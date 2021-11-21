Врачи сообщили, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку

Политик держал ее 50 дней. Теперь он начал принимать пищу по специально разработанной схеме, передает «Интерфакс» со ссылкой на одного из членов консилиума медиков, который был созван министерством юстиции. Саакашвили прошлой ночью был переведен из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в городе Гори. Экс-президент проходит по нескольким уголовным делам. Саакашвили считает их сфабрикованными.