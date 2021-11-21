Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность по поводу концентрации российских войск на границе с Украиной

Во время визита в Сенегал он допустил, что власти России заявят о некой иллюзорной провокации для оправдания давно спланированных действий.

Накануне газета New York Times написала о том, что о по мнению аналитиков американской и британской разведок, президент России рассматривает возможность захвата новых территорий на Украине либо дестабилизации в стране для прихода к власти более удобных для Москвы фигур.

В российском МИДе утверждают, что никакой избыточной концентрации войск вблизи Украины нет.