РЖД по нескольким направлениям отменит ряд поездов и увеличит их интервалы

Это затронет, в частности, маршруты из Москвы до Петербурга, Мурманска, Волгограда и Нижнего Новгорода, пишет издание РБК. Всего будет приостановлена продажа билетов более чем на 40 поездов. В пресс-службе компании это объяснили низким спросом. К Новому году обещают запустить дополнительные поезда.

