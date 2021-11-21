Всемирная организация здравоохранения призывает ужесточить коронавирусные ограничения

Без этого в Европе могут зимой умереть полмиллиона человек, сказал директор европейского бюро Ханс Клюге. В интервью британской медиакомпании «Би-би-си» он сказал, что ВОЗ очень встревожена темпами распространения коронавируса и что эксперты по-прежнему рекомендуют носить маски и сделать прививки всем тем, кто еще не прошел вакцинацию.