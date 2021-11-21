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01:03, 21 ноября 2021

Один из основателей «Мемориала» Юрий Самодуров и журналистка Виктория Ивлева оставлены в полиции до понедельника

Это сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», чей адвокат Илья Уткин оказывает правовую помощь задержанным. Им вменяют нарушение правил проведения митингов.
Самодуров и Ивлева днем вышли в пикеты на Пушкинскую площадь в поддержку «Международного Мемориала*» и правозащитного центра «Мемориал*». Прокуратура подала иски о ликвидации этих организаций.
Были задержаны еще 12 участников пикетов. Вечером их отпустили с обязательством о явке в понедельник. Власти считают «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» иностранными агентами.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом. "Международный Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом. "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.


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