Это сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», чей адвокат Илья Уткин оказывает правовую помощь задержанным. Им вменяют нарушение правил проведения митингов.
Самодуров и Ивлева днем вышли в пикеты на Пушкинскую площадь в поддержку «Международного Мемориала*» и правозащитного центра «Мемориал*». Прокуратура подала иски о ликвидации этих организаций.
Были задержаны еще 12 участников пикетов. Вечером их отпустили с обязательством о явке в понедельник. Власти считают «Мемориал» и проект «ОВД-Инфо» иностранными агентами.
Один из основателей «Мемориала» Юрий Самодуров и журналистка Виктория Ивлева оставлены в полиции до понедельника
Это сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо*», чей адвокат Илья Уткин оказывает правовую помощь задержанным. Им вменяют нарушение правил проведения митингов.