Полет МКС с сегодняшнего дня можно будет увидеть невооруженным глазом

Космонавт Антон Шкаплеров в своих соцсетях сообщил, что с конца ноября начинается сезон, когда Международная космическая станция пролетает в вечернее время над большей частью России и над странами ближнего зарубежья. По московскому времени это промежуток с 6 до 7. Увидеть ее с помощью телескопа сложно, проще сделать это невооруженным глазом. По словам Шкаплерова, смотреть надо на юг. По яркости станция может соперничать с Юпитером и Венерой. Кроме того, ее можно заметить из-за быстрого движения. Рассмотреть МКС в небе удается нечасто. Кроме того, планировалось, что она прекратит свою работу в 2020 году. В настоящее время ее эксплуатация продлена на 4 года. Пока обсуждается идея увеличить этот срок вдвое. В госкорпорации «Роскосмос» отмечали, что большинство модулей станции свою расчетную продолжительность деятельности уже выработали.

Ожидается, что период, когда МКС можно будет увидеть, продлится до 8 декабря.