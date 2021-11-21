Национальный банк Украины с сегодняшнего дня вводит запрет на российский рубль

Украинцы не смогут открывать счета и получать кредиты в рублях.

Изначально ограничение должно было коснуться только депозитов. Однако в большинстве украинских банков запрет регулятора восприняли по-другому и собираются прекратить приём рублей на любые счета – об этом пишет портал «Страна.ua». Источники в банках поясняют изданию, что это поможет избежать лишних проверок от контролирующих структур – финансовым организациям проще запретить рубль в принципе. В Нацбанке Украины объясняют ограничение тем, что российский рубль – валюта страны оккупанта. Украинских портал «Минфин» пишет, что еще до этого запрета популярность рубля значительно упала. Издание сообщает, что до аннексии Крыма на депозитных счетах украинцев лежало около 3 триллионов в российской валюте, а в этом году чуть более 8 миллионов.

С 2017 года на Украине запрещено пользоваться банкнотами, на которых изображены карты, символы или памятники, расположенные в Крыму.