РЖД отменит или уменьшит частоту курсирования 40 поездов в ноябре-декабре из-за падения спроса

Изменения коснутся фирменного поезда «Экспресс» и двухэтажного «Смена» сообщением Москва-Петербург, «Северная Пальмира» Петербург-Адлер, «Стриж» Петербург-Нижний Новгород и Москва-Нижний Новгород, «Белые ночи» Петербург-Вологда и других.