Автоблогер Саид Губденский, погибший сегодня в крупном ДТП на западе столицы, ранее уже лишался прав за нарушения ПДД и ездил без номеров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным Госавтоинспекции, автомобиль BMW под управлением Губденского двигался по Кутузовскому проспекту по направлению от центра в область с превышением скорости. В какой-то момент, не справившись с управлением, блогер вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Volvo и Mercedes.

Сам Губденский всего две недели назад рассказывал двумстам подписчиков на своем ютуб-канале о купленной им новой машине мечты

Вместе с ним погиб глава Федерации автоспорта Дагестана Заур Ибрагимов.

