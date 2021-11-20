В Катаре завершилось строительство последнего, 8-го стадиона к Чемпионату мира по футболу, объявили в оргкомитете. Из них семь уже открыты, вокруг еще одного (самого большого, под названием «Лусаил») ведутся работы по благоустройству территории.

Мировое первенство намечено на 21 ноября – 18 декабря следующего года, на него уже квалифицировались команды Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Испании, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Дании, Англии и Нидерландов. Катарская сборная проходит автоматически, как хозяйка чемпионата. Команда России в марте будет играть в стыковых матчах за право выхода с другими европейскими сборными.