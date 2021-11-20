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23:02, 20 ноября 2021

Экс-премьер Польши Дональд Туск лишен водительских прав на 3 месяца за превышение скорости

Экс-премьер Польши Дональд Туск лишен водительских прав на 3 месяца за превышение скорости, об этом написал на своей официальной странице в твиттере сам политик. Инцидент произошел около часу дня по Москве в Мазовецком воеводстве в центре страны. Туск ехал со скоростью около 107 км/ч при разрешенных 50-ти. Помимо этого он был оштрафован. 


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