Экс-премьер Польши Дональд Туск лишен водительских прав на 3 месяца за превышение скорости, об этом написал на своей официальной странице в твиттере сам политик. Инцидент произошел около часу дня по Москве в Мазовецком воеводстве в центре страны. Туск ехал со скоростью около 107 км/ч при разрешенных 50-ти. Помимо этого он был оштрафован.