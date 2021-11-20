Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать пищу после перевода в военный госпиталь в Гори

Как сообщает телеканал «Рустави 2», Саакашвили доставили в госпиталь на реанимобиле из тюремной больницы, с ним находятся мать, адвокаты и лечащий врач. Последний требует направить Саакашвили на длительную реабилитацию в гражданскую клинику с учетом развившихся за время голодовки неврологических симптомов.

Бывшего главу государства арестовали вскоре по возвращении в страну из Украины, в начале октября, в канун муниципальных выборов. За годы отсутствия Саакашвили новые власти Грузии заочно осудили его на 6 лет по нескольким уголовным делам, сам он вины не признает ни по одному из них и считает свое преследование политическим. Голодовку в знак протеста Саакашвили держал уже почти 2 месяца, за это время его состояние приблизилось к критическому.