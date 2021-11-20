В результате ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека, сообщила официальный представитель управления столичного ГИБДД Любовь Высоцкая. Погибшие — автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.