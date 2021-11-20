Дерипаска в заочном споре с Ходорковским разошелся в оценках роли президента Путина в истории страны

Российский бизнесмен Олег Дерипаска в заочном споре с предпринимателем Михаилом Ходорковским разошелся в оценках роли президента России Владимира Путина в истории страны.

Дерипаска охарактеризовал Ходорковского как «лондонского сидельца» и отметил, что вся деятельность оппозиционно настроенного бизнесмена сводится лишь к повторению слова «транзит». По его мнению, бывший акционер «ЮКОСа» не оставляет надежд возглавить правительство в переходный период. Дерипаска вместе с тем напомнил, что Путин по новой конституции может оставаться президентом еще два срока подряд. Он добавил, что так называемая «прекрасная Россия будущего» Ходорковского-Навального будет основана на «наказании, повешенье, конфискации и крови».

Ходорковский накануне сказал в эфире «Эха Москвы», что Россию от неминуемого развала спасет только добровольный уход Путина с поста. Бизнесмен уверен, что за 20 лет правления накопилось слишком много проблем, которые могут, по его выражению, разорвать Россию изнутри. В качестве примера он приводит Северный Кавказ, Восточную Сибирь, а также зреющие конфликты в Татарстане и в Башкирии. При этом предприниматель сказал, что есть люди, которые, по его выражению, верят в вечную жизнь президента. Среди них – Олег Дерипаска.

Ранее суд удовлетворил иск Дерипаски о защите деловой репутации к оппозиционеру Алексею Навальному. Ответчик должен будет удалить информацию из видеоролика, выпущенного в 2019 году, а также в течение месяца опубликовать опровержение.