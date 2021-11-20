Петербургские власти пообещали платить горожанам за самостоятельную уборку снега

Эту программу в Смольном назвали «дворник-шеринг».

Пока что проект, разработанный городским правительством, внедрили в тестовом режиме только в одном районе Петербурга – Калининском. Там, по словам представителей жилищного комитета, к уборке улиц от снега, которого в городе, к слову, ещё не было, удалось привлечь около сотни добровольцев. Стать помощником коммунальщиков, как утверждают чиновники, несложно: нужно лишь заключить договор с районным жилищным агентством или жилкомсервисом, сделать это можно в том числе и дистанционно. За день, утверждают в Смольном, доброволец сможет заработать около тысячи рублей, выплаты будут производиться ежедневно. Отдельно отмечается, что впоследствии власти намерены сформировать целый «снежный десант» и привлекать таких сотрудников при необходимости.

Зимой 2019 года в Петербурге выпало аномальное количество снега, из-за плохой уборки улиц губернатор Александр Беглов тогда уволил глав трех районов.