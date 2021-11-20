В Москве сегодня перезапустили маршрутные сети автобусов в Центральном и Южном административных округах – с оглядкой на опыт ведущих мегаполисов Европы.

Некоторые маршруты были скорректированы, дублирующие объединены, а наименее загруженные ликвидированы. При этом в местах, где пассажиропоток очень высок, были запущены магистральные маршруты с короткими интервалами. Появилось десятки новых остановок, у ста с лишним изменились названия.

Москвичи, в свою очередь, массово выражают недовольство изменениями. Научный сотрудник института транспортной политики НИУ ВШЭ Николай Залесский считает, что изменения в транспортной схеме Москвы продуманы недостаточно тщательно с учетом специфики мегаполиса. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».



В мэрии в тем временем рассчитывают, что в результате изменений время в пути для жителей сократится на 30-40%.