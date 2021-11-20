Задержанных на пикетах в поддержку «Мемориала» Юрия Самодурова и Викторию Ивлеву оставили в ОВД о понедельника

Задержанных на пикетах в поддержку организации «Мемориал*» активиста Юрия Самодурова и журналистку «Новой газеты» Викторию Ивлеву оставили в ОВД «Лужники» до понедельника. Им вменяют нарушение административного законодательства о митингах из-за неуплаченных штрафов по прошлым аналогичным протоколам. В общей сложности сегодня на Пушкинской площади в центре Москвы задержали по меньшей мере 11 человек.

Тем временем советский диссидент и депутат израильского Кнессета Натан Щаранский написал обращение на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в защиту «Мемориала».

Рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала» в Верховном суде намечено на 25-е ноября, пока же российские власти считают «Мемориал» иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.