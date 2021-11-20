В Роттердаме до 50 человек выросло число задержанных в ходе вчерашних беспорядков, двое получили огнестрельные ранения

Они госпитализированы. Есть раненые и среди полицейских, но в основном правоохранители отделались незначительными травмами из-за протестующих, кидавших в них камнями и запускавших фейерверки. Около половины задержанных, по данным полиции – несовершеннолетние.

В беспорядки переросла демонстрация против новых ограничений из-за ухудшения ситуации с ковидом в Нидерландах, в которой приняли сотни человек. Так, власти страны недавно анонсировали планы выдавать пропуска в общественные места только привитым и переболевшим, но не сдавшим свежий отрицательный тест.