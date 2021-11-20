Американский грузовой корабль Cygnus отстыковался от МКС после 3 месяцев пребывания на орбите

Трансляция велась на сайте NASA. Операция началась около 7 вечера по Москве (11 утра по времени Восточного побережья США). После отделения корабль примерно на месяц зависнет на орбите для проведения необходимых замеров, а потом активирует двигатель и полетит к Земле.
2021-11-20T21:01:11+03:00
2021-11-20T21:01:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 20 ноября 2021
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