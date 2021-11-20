В Индии до 24 человек выросло число погибших из-за ливней, пропавшими без вести числятся сотни человек

Непогода бушует в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке субконтинента. В некоторых районах там выпало до 200 мм осадков.
Потоки воды размыли дороги, повреждено железнодорожное полотно, отменены авиарейсы. В спасательной операции принимают участие ВВС.
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Непогода бушует в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке субконтинента. В некоторых районах там выпало до 200 мм осадков.
Потоки воды размыли дороги, повреждено железнодорожное полотно, отменены авиарейсы. В спасательной операции принимают участие ВВС.
Защитим Мемориал: «Заявление можно подписать по указанному в конце текста адресу» Раны, которые не успели затянуться за 30 постсоветских лет, снова кровоточат, и в лагеря идут новые поколения политических и «случайных» арестантов. А страной по-прежнему управляют люди с портретами Дзержинского в кабинетах…