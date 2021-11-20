Очередные протесты против коронавирусных ограничений прокатились сегодня по городам Европы

Несколько тысяч человек, по данным газеты Daily Express, вышли на улицы Лондона. Они протестуют против вакцинации детей, так называемых ковид-паспортов и обязательного тестирования на наличие инфекции у представителей отдельных профессий.

Несколько сотен демонстрантов прошли несогласованным маршем против аналогичных ковид-паспортов и в Загребе, передает национальное хорватское телевидение. Полиция следила за протестующими но не вмешивалась.

Несколько тысяч недовольных вышли на центральные улицы Вены – там на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации со следующей недели введут четвертый общенациональный локдаун, но в отличие от трех предыдущих касаться он будет лишь непривитых.

А вот в Париже протесты прошли не так мирно – для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ, двух человек задержали за оскорбительное граффити в адрес президента Эманнюэля Макрона.