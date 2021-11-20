В Эстонии начали строить временные заграждения на границе с Россией

Колючей проволокой планируется затянуть в общей сложности 40 км – на крайнем северо-востоке страны, в районе высохшего устья реки Нарвы, и на юго-востоке. Здесь, как считают власти, наиболее высок риск незаконного пересечения границы со стороны России.

Начать укрепление границы с Россией сегодня призвал власти и экс-глава МВД Финляндии Кай Мюккянен.

На аналогичные шаги уже пошли власти Литвы, Латвии и Польши – но на границах не с Россией, а с Белоруссией, откуда с лета хлынул поток нелегальных мигрантов с Ближнего Востока. Пропускать их режим Александра Лукашенко начал с лета, в отместку за введенные ранее против себя европейские санкции.