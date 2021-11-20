Станислав Белковский считает, что интересанты ликвидации «Мемориала»* могут находиться на Кавказе. Такое мнение писатель выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Речь не только о том, что Кремль не хочет культивировать жертв сталинских репрессий и привлекать к ним внимание, есть еще какой-то мелкий участок фронта, на котором осуществлена эта атака. На этой неделе выяснилось, какой. Не такой уж он и мелкий – это Кавказ», – считает он.

Белковский напомнил о том, как в прошлом складывалась работа «Мемориала» в Ингушетии и Чечне. «При бывшем президенте Ингушетии Юнус-Беке Евкурове, который находился у власти с 2008 по 2019 годы, «Мемориал» достаточно активно занимался там правозащитной деятельностью, не смотря на непростые отношения с местными властями и Евкуров этому не очень мешал. Кроме того, Евкуров был фигурой достаточно неудобной для главы Чечни, одного из ключевых российских политиков всех времен и народов, Рамзана Ахматовича Кадырова, который в разных формах конфликтовал с Евкуровым и конфликтовал, в том числе, жестко с «Мемориалом», сделав деятельность этой организации в Чечне практически невозможной. Поэтому я думаю, что преемники Евкурова в Ингушетии, это бывший прокурор республики господин Калиматов, который сейчас возглавляет республику и, конечно, всемогущественный Кадыров вполне могут быть финальными интересантами той драмы, которая сейчас разворачивается вокруг организации «Мемориал», – заключил писатель.

В Верховный суд поступил иск Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала», судебное заседание назначено на 25 ноября.

* — «Мемориал» — НКО, признанное иностранным агентом