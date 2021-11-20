Власти Белоруссии объявили о попытке вытеснить на ее территорию почти 500 мигрантов и насчитали свыше 100 потерпевших от действий польских пограничников. Речь идет о попытках прорыва границы мигрантами из стран Ближнего Востоке 16-го ноября в районе КПП Брузги. Тогда нелегалы кидали в поляков камнями, а те отстреливались из водометов и слезоточивым газом. В Минске говорят о множестве пострадавших среди женщин и детей и требуют гуманитарного коридора для них вглубь Европы.

Пропускать нелегалов через свою территорию к границам с ЕС режим Александра Лукашенко начал с лета, в отместку за введенные ранее против себя санкции. При этом тех мигрантов, которые пытаются повернуть от границы обратно, белорусские пограничники также не пропускают.