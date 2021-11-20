Во Владимирской области восстановили движение по шоссе, на котором обрушился надземный пешеходный переход

В переход в районе населенного пункта Лакинск на федеральной трассе М-7 «Волга» врезался большегрузный автомобиль, обошлось без пострадавших. Движение частично перекрывали около 14 часов, восстановили в 18:05.
2021-11-20T20:06:20+03:00
2021-11-20T20:06:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:06, 20 ноября 2021
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