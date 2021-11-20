Автоблогер, погибший сегодня в крупном ДТП, ранее уже лишался прав за нарушения ПДД и ездил без номеров

Автоблогер Саид Губденский, погибший сегодня в крупном ДТП на западе столицы, ранее уже лишался прав за нарушения ПДД и ездил без номеров. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе столичной прокуратуры.

Автомобильный обозреватель «Эха Москвы» Сергей Асланян убежден, что смертельные ДТП на Кутузовском неизбежно будут повторяться, пока там не установят разделительные заграждения. По мнению Асланяна, любой водитель может ошибиться, и задача властей организовать движение таким образом, чтобы последствия ошибок были как можно менее трагическими.

