В Санкт-Петербурге суд оштрафовал участников перформанса, посвященного теме городского благоустройства, сообщает признанный иноагентом правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Перформанс был посвящен теме благоустройства и дорожного хозяйства. Александра Травкина и Валентина Сорокина оштрафовали по статье КоАП о нарушениях на митингах на 20 тысяч рублей каждого.
2021-11-20T19:34:04+03:00
2021-11-20T19:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 20 ноября 2021
* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.
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