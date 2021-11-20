В Санкт-Петербурге суд оштрафовал участников перформанса, посвященного теме городского благоустройства, сообщает признанный иноагентом правозащитный проект «ОВД-Инфо*». Перформанс был посвящен теме благоустройства и дорожного хозяйства. Александра Травкина и Валентина Сорокина оштрафовали по статье КоАП о нарушениях на митингах на 20 тысяч рублей каждого.

* "ОВД-Инфо" - незарегистрированное общественное объединение, признанное иноагентом.