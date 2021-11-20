Минтранс поручил разобраться в сбое обслуживания самолетов аэропортами столичного авиаузла во время аномального тумана начала ноября. Росавиации предстоит выяснить, были ли проблемы вызваны исключительно погодой как форс-мажорным фактором, или часть ответственности лежит на людях. В Госкорпорации по организации воздушного движения указали, что связано это было в том числе с недостаточным взаимодействием между авиакомпаниями и аэропортами.

Из-за густого тумана вечером 1-го ноября временно закрывались все три московских аэропорта, Шереметьево, Домодедово и Внуково. На запасные аэродромы пришлось уйти 106 воздушным судам, в основном в нижегородский аэропорт Стригино как ближайший из крупных – в 400 км к востоку от столицы.