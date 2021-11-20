Советский диссидент и депутат Кнессета Натан Щаранский написал обращение на имя Москальковой в защиту «Мемориала»

Советский диссидент и депутат Кнессета Натан Щаранский написал собственное обращение на имя уполномоченного по правам человека России Татьяны Москальковой в защиту организации «Мемориал*». По его словам, он был потрясен, когда узнал о планах российских властей ликвидировать организацию. Щаранский также напомнил, что за годы работы, налаживая отношения между Россией и Израилем, постоянно сталкивался с репатриантами из Советского Союза, которые пользовались архивами «Мемориала» для изучения семейных историй о репрессированных предках.

Ранее с обращением в поддержку «Мемориала» выступили оба здравствующих лауреата Нобелевской премии мира от России – экс-президент СССР Михаил Горбачев и главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры о ликвидации «Мемориала» в Верховном суде намечено на 25-е ноября. Пока же организация объявлена властями иностранным агентом.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.