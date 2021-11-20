В штате Калифорния в США из инкассаторской машины выпали денежные купюры

Это парализовало движение на одной из трасс.

Деньги посыпались прямо на дорогу недалеко от города Сан-Диего после того, как во время движения грузовика открылась одна из его дверей. Как сообщает телеканал CNN, в результате люди начали останавливаться прямо на трассе и заблокировали соседние переулки, после чего собирали купюры. Газета The New York Post отмечает, что сначала водитель грузовика попытался собрать банкноты, но затем, осознав, что не сможет это сделать быстро, начал снимать происходящее. Полицейские приехали на место происшествия только через час, они потребовали у собравшихся немедленно вернуть деньги. Два человека были задержаны – их подозревают в присвоении средств. Многие же успели скрыться, но полиция намерена их разыскать.

Сколько именно денег оказалось утеряно в результате инцидента в Калифорнии, не уточняется.